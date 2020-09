F1 | Villeneuve sulla crisi Ferrari: “Colpa delle direttive tecniche”

Al termine dell’ultimo Gran Premio di Toscana Ferrari 1000, nono appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1, Jacques Villeneuve ha analizzato le difficoltà affrontate dalla Ferrari in questa prima parte di campionato, sottolineando come la Rossa abbia sofferto e non poco le nuove direttive tecniche sul motore. Secondo il canadese, la Scuderia ha perso gran parte del proprio vantaggio in termini di potenza, aspetto che di fatto ha “mozzato” il progetto SF1000.

Sulla Mercedes, invece, l’attuale talent di Sky Sport F1 HD ha evidenziato la superiorità tecnica e gestionale mostrata negli ultimi anni, ribadendo come l’era ibrida, iniziata nel 2014, abbia aiutato il team anglo-tedesco a scrivere una pagina di storia della Formula 1.

“La Ferrari ha perso tanti cavalli con le direttive tecniche rilasciate dalla Federazione nel corso quest’inverno”, ha affermato Jacques Villeneuve. “Adesso si trova in difficoltà sia con il motore che con il telaio. Con il blocco degli sviluppi e due soli gettoni da spendere, recuperare diventa molto complicato”.

Sul dominio Mercedes ha aggiunto: “Finché ci sarà l’ibrido, sarà difficile superare la Mercedes. A Brackley hanno realizzato la macchina migliore e dispongono del pilota più veloce del momento. Colpa degli avversari se non riescono a fare altrettanto”.