Formula 1 | Racing Bulls, livrea jeans per il week-end di gara a Singapore [FOTO]

Formula 1 Racing Bulls GP Singapore – HUGO, in collaborazione con Visa Cash App RB Formula One Team, ha progettato la prima livrea ispirata alla moda in Formula 1 degli ultimi 30 anni, che debutterà questo fine settimana al Gran Premio di Singapore. La livrea a tema sartoriale presenta un design dinamico in denim, che rende omaggio allo stile iconico di HUGO.

Denim livery? Might be too hot 😮‍💨#SingaporeGP #HugoYourWay pic.twitter.com/sbjk4JD2UK — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) September 18, 2024

Dai tempi della storica livrea “united colors” di Benetton negli anni ’90, nessun’altra collaborazione tra moda e motorsport ha influenzato così profondamente l’estetica di una monoposto, sebbene negli ultimi anni la moda abbia assunto un ruolo centrale nelle partnership in Formula 1.

Not everything is as it seams this weekend 👀 #SingaporeGP pic.twitter.com/lGkMIgnMnO — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) September 17, 2024

Visa Cash App RB e HUGO sono pronte a superare questi confini, riportando la moda direttamente in pista e fondendo il loro stile inconfondibile con il mondo innovativo del motorsport. La collaborazione si estende oltre la pista, con il team che vestirà il garage a tema denim. Durante il fine settimana, i piloti Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda indosseranno tute da corsa personalizzate e outfit firmati HUGO.

Daniel Ricciardo, pilota di Visa Cash App RB

“Negli anni, abbiamo assistito a collaborazioni tra marchi di moda e il mondo della F1, soprattutto per gli outfit. Tuttavia, mai prima d’ora un brand si era immerso così a fondo in pista. Stiamo elevando lo standard e tracciando una nuova rotta, mostrando quante più opportunità di esplorazione ci siano per i marchi. Sono convinto che questa nostra iniziativa aprirà gli occhi alle case di moda, stimolando la creazione di nuove livree ispirate al mondo della moda.”

Double denim for the Singapore streets. Jean-ius ✅#VCARB #SingaporeGP pic.twitter.com/Eo35wzIg9n — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) September 18, 2024

Yuki Tsunoda, pilota di Visa Cash App RB

“Essendo un appassionato di moda, trovo straordinario vedere il nostro team collaborare in modo così innovativo, andando oltre il nostro abituale team kit e i nostri outfit HUGO quotidiani. È la prima volta che si fa qualcosa del genere, il che riflette profondamente la nostra identità e creatività. In VCARB, puntiamo a coinvolgere appassionati di vari settori come l’arte, la musica e la moda; quindi, questa iniziativa rappresenta un vero passo avanti verso gli obiettivi che ci prefiggiamo come squadra.”