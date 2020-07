F1 | Vettel sul suo futuro: “Qualsiasi decisione sarà emozionante”

Sebastian Vettel ha ancora fame. Il tedesco infatti, nell’intervista rilasciata a Marti Brundle per Sky Sports UK, ha sottolineato la sua voglia di continuare a gareggiare. Il futuro del quattro volte campione del mondo, che lascerà la Ferrari a fine 2020, è ancora un’incognita anche se negli ultimi giorni ha preso corpo l’ipotesi Aston Martin per il 2021.

Qualora Vettel dovesse trasferirsi nella scuderia di Silverstone a fargli posto dovrebbe essere Sergio Perez, con il messicano che potrebbe accasarsi in Haas o in Alfa Romeo.

“È emozionante il modo in cui si chiude una porta e se ne può aprire un’altra – ha dichiarato Vettel, parlando della fine della sua avventura in Ferrari -. Anche se, onestamente, non so ancora quale sarà questa porta. Chissà potrebbe riguardare la permanenza in Formula Uno. Potrebbe essere qualcos’altro. Potrebbe essere un addio momentaneo o per sempre. L’età ovviamente non è un problema perché ho ancora davanti a me molti anni”.

Il tedesco ha poi aggiunto: “Anche in questo periodo ho scoperto che amo la competizione. Ovviamente avrei sperato ci fossero più gare. Non sono qui solo per partecipare o per una questione di soli, voglio continuare a ottenere qualcosa. Questo guiderà la mia decisione”.

Parlando poi del progetto Aston Martin ha detto: “Dall’esterno sembra eccitante”.