Formula 1 | Vettel al Nurburgring-Nordschleife con la sua Red Bull a impatto zero

Nella giornata di ieri è andato in scena un evento niente male per gli appassionati di Formula 1 e motorsport in generale. Nello storico scenario del Nordschleife del Nurburgring, tantissimi piloti sono scesi in pista con delle vetture storiche davanti a oltre 30.000 persone. Nel fantastico “Inferno verde”, dopo oltre dieci anni (Michael Schumacher su Mercedes nel 2013, ndr) sono tornate a girare le monoposto del campionato più famoso del mondo, tra loro anche Sebastian Vettel, David Coulthard, Yuki Tsunoda, Gerhard Berger con la Ferrari F1 412-T2, Ralf Schumacher, Jos Verstappen e tanti altri. Al centro dell’iniziativa e nella volontà di Seb, guidare la sua vecchia Red Bull RB7 del 2011, colei che gli permise di vincere il secondo titolo mondiale, con un carburante e-fuel a impatto zero.

“Il motorsport è la mia passione – ha detto il tedesco. E’ importante dimostrare che le auto da corsa possano funzionare altrettanto bene con il carburante sintetico a zero emissioni. Ci sono tantissime persone, è un ottimo modo per continuare a raccontare la nostra storia di Race Without Trace e spiegare alla gente perché ci tengo. Mi sono divertito tantissimo, spero che questo ispiri le persone a pensare quanto possano divertirsi anche in modo responsabile. Sono dei piccoli passi, ma ne vale la pena. Penso sia una minaccia il fatto che ad un certo punto i governi esamineranno le cose così tanto da mettere a rischio il motorsport, sto pensando questo al momento, e non voglio che accada, sia chiaro, perché penso che la Formula 1 sia uno sport pazzesco, sarebbe un peccato perdere tutto questo, non possiamo permettercelo”.