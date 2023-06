F1 | GP Austria, qualifiche: Verstappen beffa Leclerc nella sagra dei “track limits”

F1 GP Austria qualifiche – Battaglia sul filo dei millesimi tra Max Verstappen e Charles Leclerc al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una sfida entusiasmante, decisa solo nelle battute conclusive della sessione, l’olandese è riuscito a imporsi sul rivale monegasco, beffandolo di appena 48 millesimi. Un margine ristretto che ha confermato, dopo le libere di questa mattina, la crescita della Ferrari con il pacchetto SF-23.

Verstappen ha ottenuto la pole position con un crono di 1’04″391. Da notare che l’intera sessione è stata caratterizzata dai “track limits” – in particolare nelle ultime due curve dell’impianto austriaco – e diversi piloti, compresi George Russell (11°) e Sergio Perez (15°), non sono riusciti a prendere parte alla Q3 a causa proprio dei tempi cancellati. Una situazione inaccettabile che dovrà spingere la Direzione Gara, in collaborazione con la stessa Federazione, a prendere dei provvedimenti già per la Sprint Shoot-Out di domani mattina.

Terza posizione per l’altra Ferrari di Carlos Sainz, apparso veloce e “pimpante” con una SF-23 finalmente al livello dei rivali, seguito da un superbo Lando Norris – in pista con una MCL60 profondamente rivista nel design – e Lewis Hamilton, più in difficoltà rispetto alle aspettative iniziali. Lance Stroll, sesto, si è lasciato alle spalle il compagno di squadra Fernando Alonso, impreciso nel Q3, mentre a completare la top dieci si sono classificati Nico Hulkenberg, Pierre Gasly e Alexander Albon, anch’esso “colpevole” di aver superato i limiti della pista nel momento decisivo della qualifica (il thailandese ha perso un giro che l’avrebbe portato un paio di posizioni più avanti).

Appuntamento alle 12.00 di domani mattina per la qualifica Shoot-Out che stabilirà l’ordine di partenza della Sprint in programma alle 17.00. La griglia di domenica (start alle 15.00) verrà stabilita con i tempi della sessione odierna. Tutto in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.

Gran Premio d’Austria 2023: i risultati della qualifica