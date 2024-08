F1 | Ferrari, Vasseur sulle qualità di Sainz: “Forte mentalità e grande costanza”

Le strade della Ferrari e di Carlos Sainz si divideranno a fine anno, con la squadra del Cavallino che ha deciso di non rinnovare il contratto dello spagnolo in scadenza al termine della stagione per far spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton come futuro compagno di squadra di Charles Leclerc, ma questo non impedisce a Frederic Vasseur di potersi complimentare con il proprio pilota per le qualità finora mostrate in rosso.

Vasseur infatti, discutendo di Sainz, ha sottolineato come il 55 sia un pilota “freddo” mentalmente e che ha nella costanza alcuni dei suoi pregi migliori. Sainz è arrivato a Maranello nel 2021, scelto dall’allora team principal della Rossa Mattia Binotto come sostituito di Sebastian Vettel. Finora Carlos ha ottenuto in Ferrari le uniche tre vittorie della sua carriera, l’ultima delle quali ad inizio campionato in Australia. Nel futuro di Sainz c’è la Williams, con la quale ha sottoscritto un contratto pluriennale che partirà dal 2025.

“Una delle qualità di Carlos è la sua forte mentalità e la sua grande costanza”, ha dichiarato Vasseur intervistato da Lawrence Barretto sulle colonne di formula1.com.

Il team principal della Ferrari, continuando a discutere dello spagnolo, ha detto: “Ho notato che ci sono state solamente due gare difficili per lui nelle ultime 36. È molto dedito, molto concentrato e ha una buona comprensione della macchina”.