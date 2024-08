F1 | Verstappen, piedi di piombo sul cambio regolamentare previsto per il 2026

F1 Verstappen – Parola d’ordine cautela per Max Verstappen in vista del cambio regolamentare previsto per la stagione 2026 di Formula 1.

Intervistato dalla stampa ungherese subito dopo l’appuntamento di Budapest, andato in scena a fine luglio sul circuito dell’Hungaroring, l’olandese ha preferito non sbilanciarsi sulle normative che ribalteranno il design delle monoposto tra due stagioni, precisando come questi cambiamenti – focalizzati sia sull’aerodinamica che sulla meccanica – avranno un impatto sulle performance ad oggi difficilmente prevedibile.

Una situazione di incertezza che dovrà spingere la squadra a lavorare duramente per confermare i buoni risultati ottenuti dal 2022 a oggi, ovvero in questo ciclo regolamentare che si concluderà il prossimo anno. Verstappen, ricordiamo, con l’era delle monoposto ad effetto suolo ha ottenuto due titoli mondiali dei tre della carriera, arricchendo il proprio palmarès con 41 vittorie, 27 pole position e 16 giri veloci. Un bottino di spessore che potrà essere incrementato nei prossimi 15 mesi.

Verstappen e il parare sui regolamenti 2026

“L’ultimo ciclo di regolamentazione è stato molto positivo per me, rendendo la squadra più competitiva. Tuttavia, ogni volta che viene introdotto un nuovo regolamento, è difficile prevedere l’impatto che avrà, sia in positivo che in negativo. Per ora, preferisco mantenere un atteggiamento neutrale e attendere di poter provare le nuove vetture. Solo allora potrò esprimere un giudizio più preciso”.