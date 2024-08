F1 | Ferrari, Leclerc entusiasta della sfida con Hamilton a parità di vettura

F1 Leclerc Hamilton – In una lunga intervista concessa all’edizione italiana di Motorsport.com, Charles Leclerc ha parlato della futura convivenza con Lewis Hamilton all’interno del garage Ferrari, sottolineando come la sfida con l’inglese, a parità di vettura, si rivelerà non solo di alto livello, ma anche un banco di prova estremamente motivante. Dopo la collaborazione con Carlos Sainz, considerata dal monegasco “soddisfacente sia per lui che per la squadra”, il portacolori della Rossa dovrà lavorare con un pilota capace di ottenere sette titoli mondiali e ben 105 vittorie, che non lascerà nulla di intentato in quella che sarà la sua ultima grande avventura in Formula 1. Hamilton spingerà al massimo per vincere e Leclerc, oltre a garantire prestazioni costanti, dovrà ridurre al minimo gli errori per restare in corsa per il titolo mondiale.

Leclerc e la sfida a parità di vettura con Hamilton

“Certo, sono contento dell’arrivo di Lewis in squadra. Tuttavia, ci tengo a sottolineare quanto sia stato soddisfacente lavorare con Carlos. È un pilota straordinario e insieme abbiamo affrontato momenti molto difficili durante la nostra esperienza in Ferrari. Parte del nostro miglioramento è sicuramente dovuto al suo contributo; abbiamo sempre collaborato in modo eccellente. Allo stesso tempo, avere un sette volte campione del mondo che si unisce al team è una notizia positiva, molto interessante e altamente motivante. È stimolante perché avrò l’opportunità di imparare da uno dei migliori piloti nella storia della F1, ed è motivante perché sono curioso di confrontarmi con Lewis a parità di macchina. Per questi motivi, non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo, ma voglio ribadire che mi sono sempre trovato molto bene anche con Carlos”.

Leclerc, nessuna sorpresa per l’annuncio di Hamilton

Nella lunga chiacchierata con Motorsport.com, inoltre, non sono mancati riferimenti alla trattativa che ha portato l’inglese a Maranello. Leclerc, come ha già dichiarato in passato, è sempre stato consapevole dello scenario di mercato che Frederic Vasseur stava portando avanti e, proprio in tal senso, l’annuncio ufficiale arrivato lo scorso febbraio non è stato un fulmine a ciel sereno. “Era nell’aria da un po’ di tempo, ma fino a quando non arriva una conferma ufficiale, non puoi esserne sicuro. Sapevo che c’era interesse da entrambe le parti, e in situazioni del genere è molto probabile che si giunga a un accordo. Non ho cercato di saperne di più, non è parte del mio ruolo, ma devo dire che tutti sono sempre stati molto aperti e sinceri con me. È stato rassicurante, perché l’acquisizione di un pilota come Lewis Hamilton rappresenta ovviamente un segnale forte. Ho visto questa scelta in modo positivo, soprattutto considerando che Lewis potrebbe facilitare l’arrivo in squadra di persone molto talentuose. Fred me lo ha comunicato, ma, a dire il vero, giorno dopo giorno avevo sempre più la sensazione che le cose stessero andando in quella direzione. Onestamente, non ricordo un momento specifico, come una telefonata, in cui mi hanno informato dell’arrivo di Lewis, probabilmente perché non sono stato sorpreso dall’accordo; è stata una convinzione che è cresciuta progressivamente fino all’annuncio ufficiale”.