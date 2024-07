F1 | Hulkenberg sul contatto Verstappen-Norris: “Max resta dritto, situazione complessivamente esagerata”

F1 Verstappen Norris – Interpellato dalla stampa nel giovedì di Silverstone, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Nico Hulkenberg ha analizzato il contatto tra Lando Norris e Max Verstappen al Red Bull Ring, rivelando come l’episodio sia stato ingigantito non solo dalla stampa, ma anche tra gli esponenti più importanti delle stesse scuderie (Andrea Stella e Christian Horner su tutti), i quali non si sono scambiati parole “gentili” negli ultimi giorni.

Secondo il tedesco della Haas, Verstappen in staccata di curva 4 resta dritto e non fa alcuna mossa per andare contro l’inglese, posto all’esterno. Quest’ultimo, allo stesso tempo, non si sposta (nonostante lo spazio presente all’esterno) e finisce per toccarlo. Uno scontro leggero, ma le cui conseguenze si sono rivelate “velenose” per la corsa di entrambi. Un normale episodio di gara che può capitare quando si corre così vicini e con un livello di performance così similare.

Hulkenberg e l’analisi del contatto Verstappen-Norris

“Verstappen in quell’occasione non fa granché, sostanzialmente resta dritto e lì, all’esterno, c’è lo spazio per un’altra vettura. Tra l’altro, oltre la linea bianca, c’è asfalto e non il muro. Il contatto tra le due vetture è stato minimo, mentre le conseguenze si sono rivelate catastrofiche per la gara di entrambi. Ma alla fine confermo che non poteva verificarsi uno scontro più leggero tra le due monoposto. Il resto lo ritengo un pò esagerato, alla fine è stato un normale episodio di gara. Tutti si sono infervorati in maniera eccessiva”.