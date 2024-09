F1 | Verstappen massimizza il risultato nonostante i problemi della RB20: l’analisi di Matteo Bobbi [VIDEO]

F1 Verstappen – Intervenuto a Sky Sport 24 nel tardo pomeriggio di ieri, Matteo Bobbi ha analizzato il secondo posto ottenuto da Max Verstappen nel Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, evidenziando come l’olandese sia riuscito a minimizzare la perdita di punti nei confronti di Lando Norris, nonostante la netta inferiorità della RB20.

Guidando sopra i problemi e mostrando il suo solito talento sul giro secco, il tre volte campione del mondo si è lasciato alle spalle Oscar Piastri e ha concesso a Norris solo otto punti. Un bottino importante, considerando le difficoltà affrontate venerdì, che permette all’olandese di affrontare Austin con la consapevolezza di avere ancora un margine di sicurezza in classifica mondiale, anche se la squadra di Christian Horner sarà chiamata a compiere un passo avanti significativo sul piano delle prestazioni. Appuntamento tra un mese al Circuit of the Americas per il Gran Premio degli Stati Uniti.





