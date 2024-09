F1 | Aston Martin punta al titolo con il nuovo regolamento tecnico

L’ingaggio di Adrian Newey rappresenta la classica ciliegina sulla torta che ha portato Aston Martin a una profondo ristrutturazione tecnica (non solo, anche infrastrutturale se si pensa anche alla realizzazione della nuova fabbrica di Silverstone) che deve portare la squadra gestista da Lawrence Stroll a lottare per il titolo con il nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore a partire dal 2026.

Non ci sono più scuse: la verdona di Silvestone è chiamata a battagliare per il campionato come riferito da Jefferson Slack, direttore commerciale e marketing Aston Martin. Slack ha ammesso come le modifiche regolamentari, che vedranno la vettura inglese spinta dai motori Honda, unite all’ingresso nel team di Newey, diano una spinta decisiva per dare la caccia al massimo obiettivo.

“Dobbiamo lottare per vincere gare e campionati, lo faremo – ha affermato Slack, intervistato dal F1 Podcast di James Allen – Sarà il ’26 e abbiamo tutti gli strumenti per farlo. Quando crei una squadra da 300 a 1000 persone è un processo. È un processo di cinque, sei, sette anni. Stiamo andando contro le migliori squadre che sono brave in quello che fanno. Non è facile, ma questo è il nostro obiettivo e abbiamo tutto per riuscirci”.

Slack poi ha posto l’attenzione su Newey: “Nel 2026 Adrian avrà un ruolo importante, lotterà per vincere e credo nel 2027 lotterà per il titolo. Che differenza fa? Enorme, fa ben sperare per il nostro futuro. Ha vinto 25 titoli. Ha vinto alla Williams, ha vinto alla McLaren, ha vinto alla Red Bull e vincerà con noi”.

5/5 - (1 vote)