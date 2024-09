F1 | GP Singapore, Hamilton sarebbe voluto partire con le gomme medie

Lewis Hamilton ha esternato tutto il suo dissenso per la strategia che lo ha visto protagonista nel Gran Premio di Singapore, diciottesima prova stagionale del Mondiale di Formula 1 disputata domenica scorsa sul tracciato cittadino di Marina Bay. L’inglese infatti è stato l’unico a partire nelle prime file optando per la gomma morbida nel primo stint della corsa, una soluzione che però non ha dato i benefici sperati con il sette volte campione del mondo che non è riuscito a beneficiare della mescola “rossa” nei primi giri perdendo poi prestazione.

Una situazione che ha condizionato l’alfiere della Stella, rientrato poi ai box nel corso del giro 17 per montare le gomme dure che poi ha conservato per tutto il resto della gara chiusa al sesto posto.

“La sera precedente avevano detto che avremmo dovuto dividere le strategie – ha dichiarato Hamilton durante un evento Petronas, sponsor Mercedes – Per quel che mi riguardava ero perplesso. Le scorse volte quando ci siamo imbattuti in una situazione simile, normalmente Russell si qualifica bene e io sono escluso dai primi 10 o ci vado vicino, differenziamo le strategie ma in questo caso eravamo vicini. Dunque non c’era senso”.

Hamilton, continuando nella propria analisi, ha aggiunto: “Volevo partire con le medie, ho combattuto per questo, invece la squadra ha continuato a suggerirmi di farlo con le morbide. Però poi quando gli altri hanno tolte le coperte alle gomme, avevano le medie. Ho fatto quello che potevo per reggere il passo di chi mi precedeva, ma purtroppo erano più veloci. Ho cercato di allungare il più possibile la vita della gomma, ma quando mi sono fermato al 17° giro ho capito che la mia gara era terminata perché sarebbe stato difficile far reggere la dura con quel caldo”.

