F1 | Verstappen ed Hamilton, una sfida che si gioca anche sul filo dei record

F1 Verstappen Hamilton – Nel mondo della Formula 1, dove ogni decimo di secondo può fare la differenza, Max Verstappen e Lewis Hamilton si sono distinti come due dei piloti più dominanti degli ultimi anni.

Dal 2016, quando Verstappen si è unito a Red Bull, i due campioni hanno conquistato la maggior parte delle vittorie in pista, vincendo complessivamente 123 dei 180 Gran Premi disputati. La loro rivalità non si limita solo ai duelli in gara, ma si estende anche ai numeri, in particolare alla percentuale di vittorie, un parametro che spesso determina la grandezza di un pilota.

Attualmente, Verstappen ha totalizzato 61 vittorie in 206 partenze, con una percentuale di successo del 30,05%. Dall’altra parte, Hamilton ha collezionato 105 vittorie in 350 gare, il che lo posiziona al 30%. A prima vista, i numeri sembrano estremamente simili, ma la recente superiorità dell’alfiere della Red Bull aveva portato quest’ultimo a superare l’inglese nella statistica percentuale di vittorie. Tuttavia, un rallentamento nella sua performance a metà del 2024 ha cambiato la situazione e ora il futuro del record sembra incerto.

Verstappen mantiene il record, ma Hamilton è pronto al sorpasso

Con il prossimo Gran Premio degli Stati Uniti alle porte, Verstappen rischia di vedere la sua percentuale di vittorie scendere al 29,46% se non riuscirà a trionfare in Texas. Questo dato, secondo RacingNews365, lo metterebbe al di sotto non solo di Hamilton, ma anche della leggenda Michael Schumacher, che detiene una percentuale di vittorie del 29,75%. Un ulteriore passo falso nelle restanti sei gare della stagione potrebbe portare il tre volte iridato a chiudere l’anno con una percentuale di vittorie del 29,18%, segnando così un passo indietro significativo rispetto alla sua precedente dominanza.

D’altra parte, anche il britannico non è immune alla flessione. Se anche lui non dovesse conquistare alcuna vittoria nelle gare rimanenti del 2024, la sua percentuale di successi scenderebbe al 29,49%. Pur essendo un calo contenuto, questo lo metterebbe comunque in una posizione delicata rispetto ai nuovi talenti emergenti e alle performance più recenti del rivale tre volte iridato.

Anche Alonso nel club di vertice

Tra i piloti attivi, un altro nome di rilievo è Fernando Alonso, il quale, nonostante la sua esperienza, ha un tasso di vittorie notevolmente inferiore rispetto ai due campioni. Con 32 vittorie su 395 partenze, Alonso ha una percentuale di vittorie dell’8,10%, ben lontano dai livelli di Verstappen e Hamilton.

La sfida tra i due campioni del mondo, quindi, non si gioca solo sul circuito, ma anche sulle statistiche che resteranno nella storia della Formula 1. Le prossime gare proprio in tal senso saranno decisive, con entrambi i piloti determinati a continuare scrivere il proprio nome nei libri di storia.