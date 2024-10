Ricciardo, natura e motocross dopo l’addio alla Racing Bulls [FOTO]

Ricciardo – Dopo aver detto addio alla Formula 1, Daniel Ricciardo ha deciso di prendersi una meritata pausa dedicandosi a una delle sue più grandi passioni: le moto da cross. L’australiano, rimasto senza un sedile a soli sei Gran Premi dalla conclusione della stagione, ha scelto di trascorrere del tempo lontano dalle piste della F1 per rilassarsi e ritrovare energie, condividendo momenti di spensieratezza con alcuni amici.

L’uscita di scena dal Circus non è stata certo facile per Ricciardo, che ha affrontato un momento di riflessione profonda dopo il weekend del Gran Premio di Singapore. Tuttavia, l’ex pilota della Red Bull ha dimostrato grande spirito sportivo e un’ammirabile capacità di adattamento, cercando di trasformare un periodo di incertezza professionale in un’opportunità per concentrarsi su ciò che ama oltre la Formula 1. Tra queste passioni c’è, senza dubbio, il mondo delle due ruote, in particolare le moto da cross. Non è una novità per i fan più affezionati del pilota australiano, che ha più volte parlato apertamente del suo amore per questa disciplina.

Ricciardo in motocross per dimenticare l’addio alla RB

In passato, in un video condiviso sui social dal suo ultimo team, Racing Bulls, Ricciardo aveva risposto a una domanda curiosa: “Preferisci una monoposto di F1 o una moto da cross?”. La risposta era stata decisa e immediata: “Senza dubbio, una moto da cross”. Questa passione rappresenta per lui non solo un modo per scaricare l’adrenalina, ma anche per allontanarsi dalla pressione e dal rigore che la Formula 1 impone costantemente.

Nei giorni scorsi, subito dopo l’addio alla RB, Ricciardo ha scelto di trascorrere del tempo in sella alle sue amate moto da cross, come testimoniato sui social da Adam Cianciarulo, ex pilota di motocross e amico dell’australiano. I due hanno condiviso alcune ore di svago, trascorrendo del tempo sulle strade sterrate della California, immersi nella natura e lontani dai riflettori mediatici.

Le immagini pubblicate sui social hanno rapidamente fatto il giro del web, mostrando un Daniel sorridente, sereno e pronto a godersi il tempo libero. Con il Circus in pausa fino alla gara di Austin e con il suo posto preso da Liam Lawson, il pilota australiano sembra aver trovato nel motocross un modo per rigenerarsi, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e il suo amore incondizionato per tutte le forme di motorsport.