F1 | Verstappen domina senza problemi anche a Spa

Anche quest’oggi non c’è stata storia. Max Verstappen chiude nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio del Belgio, ottenendo la decima vittoria in stagione e la quarantacinquesima in carriera. L’olandese non ha avuto problemi a rimontare dalla sesta fila, dopo la retrocessione di cinque posizioni per la sostituzione del cambio, operando il sorpasso decisivo ai danni della Red Bull gemella di Sergio Perez nel corso del 17° giro. Da quel momento in poi il due volte campione del mondo è stato imprendibile per la concorrenza, gestendo la leadership della corsa fino alla bandiera a scacchi.

Verstappen dunque archivia da assoluto dominatore la prima parte di stagione, potendo contare su 125 punti di vantaggio nel Mondiale piloti su Perez.

“Davanti a noi avevamo una bella gara, dovevano uscire indenni dalla prima curva – ha dichiarato Verstappen al termine della gara – Ho visto che c’erano battaglie serrate davanti a me e mi sono tenuto al sicuro. Una volta usciti dal trenino DRS ho mostrato il mio passo ed è stato davvero piacevole”.

Verstappen, discutendo delle comunicazioni radio con il proprio ingegnere, ha aggiunto: “Non ho rallentato, ma considerando i numeri, l’usura delle gomme, questa è una pista severa sugli pneumatici e dunque non abbiamo preso rischi da quel momento fino alla fine. Lo spavento tra Eau Rouge e Radillon? Quelle sono le curve peggiori, erano giri complicati perché stava piovendo e non riuscivo a capire quanto pioveva. La macchina è andata un po’ di traverso, per fortuna non è successo nulla”.