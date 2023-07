Formula 1 | GP Belgio, la partenza e il primo giro a Spa [VIDEO]

Formula 1 GP Belgio – Vi riportiamo la partenza e il primo giro dell’ultimo Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, 13° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Grazie all’ottima velocità di punta espressa dalla propria RB19, Sergio Perez è riuscito a chiudere il sorpasso sul pole man Charles Leclerc già alla fine della prima salita sul Kemmel, garantendosi la prima piazza e quindi “aria” pulita nel primo stint di gara. Male invece Carlos Sainz, autore di un contatto in curva 1 con Oscar Piastri che gli ha provocato gravi danni al fondo della sua SF-23. Appuntamento a fine agosto per il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, 14° prova di un mondiale fin qui dominato dalla Red Bull e da Max Verstappen, vincitore della corsa andata in scena quest’oggi.