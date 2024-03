Formula 1 | GP Bahrain, Verstappen subito al comando: la partenza della gara [VIDEO]

Formula 1 GP Bahrain – Vi riportiamo la partenza dell’ultimo Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Scattato dalla pole position, Max Verstappen ha mantenuto la leadership della gara anche alla prima curva, “domando” non solo un principio di attacco di Charles Leclerc, ma anche George Russell e Sergio Perez.

Tanto caos a centro-gruppo, con alcuni ribaltamenti di posizione e testacoda che hanno influito e non poco sulla classifica del primo giro. Appuntamento tra sette giorni a Jeddah per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, seconda prova di questo mondiale 2024 di Formula 1. La gara, come avvenuto in Bahrain, si terrà di sabato per rispettare il periodo di Ramadan.