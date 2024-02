F1 | Vasseur: “Hamilton in Ferrari? Ha senso, sia per se stesso che per la squadra”

Il mondiale 2024 di Formula 1 è prossimo all’inizio: tra mercoledì e venerdì vedremo le prime tre giornate di test, mentre tra una decina di giorni saremo già nel mezzo della battaglia con il Gran Premio del Bahrain. C’è chi però non fa altro che pensare a quello che avverrà nel 2025, ossia quando Lewis Hamilton, il pilota più vincente della storia in termini di gare (103) e mondiali (7 in concomitanza con la leggenda Michael Schumacher) approderà in Ferrari. Una mossa pazzesca della Scuderia di Maranello, voluta dal presidente John Elkann e da Frederic Vasseur, team principal in carica da appena un anno e “mentore” del sette volte iridato.

Hamilton in Ferrari, una mossa naturale

“Nel primo anno che abbiamo fatto in Formula 3 credo che abbia vinto 18 gare su 21 – ha detto Vasseur in uno stralcio dell’intervista con Sky in onda da oggi. Più che questo aspetto però, penso che ci sia un comun denominatore tra i campioni più grandi, ossia il livello di esigenza verso il team, ma anche verso se stessi. Se devo paragonare tutti i più grandi piloti avuti in vita mia, questo è un aspetto in comune, sono tutti molto esigenti. Alla fine è stata una mossa naturale: Lewis faceva parte della famiglia McLaren prima e poi Mercedes, ha avuto percorsi molto lunghi con loro, ma penso che sapeva in cuor suo che per chiudere al meglio il cerchio sarebbe dovuto arrivare in Ferrari. Da parte nostra è sensato avere un pilota con questa esperienza e un palmares così prestigioso, può essere un punto di riferimento per lo sviluppo del team del futuro”.