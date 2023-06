F1 | GP Canada, Marko: “Non siamo riusciti a portare le gomme in temperatura”

La Red Bull ha conquistato in Canada l’ottava vittoria in altrettanti appuntamenti del 2023, ma rispetto alle precedenti apparizioni in pista la monoposto anglo-austriaca non ha inflitti importanti distacchi ai rivali. Discutendo sulle prestazioni viste al Circuit Gilles Villeneuve, dove Max Verstappen ha cementato la leadership nel Mondiale ipotecando di fatto il terzo titolo, Helmut Marko ha ammesso come la RB19 non sia riuscita a mandare le gomme nella giusta finestra di utilizzo.

Una difficoltà che ha inciso sulle prestazioni della Red Bull, ma non ha impedito al team di Milton Keynes di salire sul gradino più alto del podio con l’olandese.

“Si, qui i nostri rivali si sono avvicinati – ha dichiarato Marko al podcast F1 Nation – Ma non ci siamo comportati come avremmo dovuto. Non siamo riusciti a portare le gomme a temperatura, soprattutto la dura. Non siamo riusciti a raggiungere la giusta temperatura”.

Marko ha poi aggiunto: “Tutti pensano che la Red Bull sia una monoposto fantastica. Sì, è una buona macchina. Ma la Ferrari e anche la Mercedes non sono migliorate rispetto allo scorso anno. Penso che abbiano fatto marcia indietro all’inizio della stagione. Quando non siamo al massimo, loro sono più vicini”.