F1 | GP Canada, Sainz: “Competitivi su un tracciato a basse temperature”

Il Gran Premio del Canada, ottava prova stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1, ha sorriso alla Ferrari. La scuderia del Cavallino, dopo un difficile sabato di qualifiche, è riuscita a riscattarsi in gara cogliendo la quarta posizione con Charles Leclerc e la quinta con Carlos Sainz. La SF-23 ha dato ottimi riscontri sul passo gara, come si evince dall’ottimo e lungo primo stint con le gomme medie, ma al tempo stesso bisognerà attendere appuntamenti più probanti per verificare se realmente la squadra di Maranello ha intrapreso la giusta strada.

Già le prossime gare, su tracciati più selettivi rispetto a quello di Montreal, come sottolineato da Carlos Sainz, forniranno un importante riscontro sullo sviluppo della monoposto.

“Sapevo che il Canada sarebbe stato un tracciato migliore ed è stato confermato già dal ritmo del venerdì – ha dichiarato Sainz, intervistato da Motorsport.com – Abbiamo appena confermato che su un circuito con temperature basse, anche curve a velocità inferiore, sappiamo di essere più forti. E abbiamo potuto mostrare un po’ di più il nostro vero ritmo”.

Sainz, continuando ad analizzare la gara, ha aggiunto: Se fossimo partiti più avanti ci saremmo divertiti. Abbiamo mostrato un ritmo solido e una grande strategia. Vediamo su circuiti più veloci, prima in Austria e poi a Silverstone”.