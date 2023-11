F1 | In arrivo una nuova docuserie su Michael Schumacher

Michael Schumacher – Sono passati quasi dieci anni dal drammatico incidente sulle piste da sci di Meribel, nel quale è rimasto gravemente ferito il sette volte campione del mondo, Michael Schumacher. In occasione del triste anniversario, l’emittente tedesca ARD presenterà il prossimo 28 dicembre la docuserie “Being Michael Schumacher”. Il documentario sarà suddiviso in cinque parti che ripercorreranno la carriera della Leggenda della Formula 1: dall’esordio nel kartodromo di Kerpen, fino al debutto in Formula 1 con i successi dei sette titoli iridati.

Secondo alcune indiscrezioni, in un episodio si parlerà anche delle attuali condizioni di salute di Schumacher ma non ci sono conferme/smentite. Potrebbe semplicemente trattarsi di una voce fatta girare per pubblicità. Inoltre non sappiamo ancora con esattezza se il documentario sarà disponibile in mondovisione oppure solamente in Germania.