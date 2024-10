L’indiscrezione: Michael Schumacher torna in pubblico al matrimonio della figlia Gina?

Schumacher – Dopo mesi di speculazioni, sembra che la conferma sia finalmente giunta dalla Germania: Michael Schumacher avrebbe partecipato al matrimonio della figlia Gina Maria, facendo la sua prima apparizione pubblica dopo 11 anni dal grave incidente sugli sci.

Il campione di Formula 1, in seguito alla caduta del 29 dicembre 2013 a Meribel, è stato oggetto di una rigorosa riservatezza da parte della famiglia. Tuttavia, in occasione di questo evento speciale, si dice che Schumacher abbia lasciato la sua residenza sul lago di Ginevra per recarsi alla cerimonia che si è svolta a Maiorca.

Secondo i media tedeschi, in particolare il quotidiano Bild, Schumacher sarebbe giunto a Maiorca in aereo dalla Svizzera, atterrando direttamente nella tenuta della figlia, che dispone di una pista d’atterraggio privata. Questa precauzione sarebbe stata adottata per proteggere la privacy e sfuggire agli sguardi indiscreti.

La proprietà, acquistata dalla famiglia Schumacher nel 2018 da Florentino Perez, presidente del Real Madrid, per circa 30 milioni di euro, è strutturata per garantire la massima discrezione. L’accesso alla villa è stato infatti consentito solo dopo rigidi controlli sugli invitati, i quali erano tenuti a consegnare i loro dispositivi mobili all’ingresso. Questo accorgimento, probabilmente ideato per evitare la diffusione di immagini del matrimonio tra Gina Maria e Iain Bethke, lascia comunque presagire che Michael Schumacher fosse presente, in linea con il desiderio della moglie Corinna di mantenere la riservatezza sulle sue condizioni.

5/5 - (2 votes)