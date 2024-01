Il 2023 ha segnato l’ultima stagione di Franz Tost a pieno regime in Formula 1. Il manager austriaco ha deciso di concludere la propria esperienza come team principal dell’AlphaTauri, il cui posto a Faenza è stato preso dall’ex Ferrari Laurent Mekies, dopo ben sedici anni. Tost ha avuto tra le proprie file diversi piloti che hanno scritto pagine importanti nella storia della Formula 1 come Max Verstappen.

Discutendo sull’olandese, che nell’ultima stagione ha letteralmente rubato la scena in pista ottenendo la bellezza di diciannove vittorie in ventidue appuntamenti chiudendo la pratica iridata con largo anticipo rispetto al finale di campionato, Tost ha ricordato come fin dai primi chilometri alla guida di una Formula 1 l’attuale alfiere della Red Bull abbia dimostrato il proprio talento.

Verstappen, che ha debuttato ancora minorenne in Formula 1 disputando le prime libere a Suzuka nel 2014, ha esordito in Toro Rosso come pilota ufficiale nel 2015. A metà 2016 è arrivata la promozione in Red Bull, dove è maturato fino alla consacrazione avvenuta nel 2021 conquistando il suo primo titolo al termine di una sfida serratissima con Lewis Hamilton. Successivamente sono arrivati altri due titoli, l’ultimo dei quali proprio nel 2023.

“Abbiamo fatto un test in Italia – ha dichiarato Tost, intervistato dal podcast Beyond The Grid – Si è adattato subito alla velocità, ai freni, a tutto. Questo è stato il grande vantaggio per Max. Non ha problemi con la velocità. Altri piloti hanno bisogno di dieci giri, 20 giri, 100 giri, finché non trovano l’equilibrio. Max aveva tutto sotto controllo. Dicemmo: “Ok, dovrebbe disputare le prove libere a Suzuka”.