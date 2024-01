I successi della Red Bull sono legati indelebilmente al nome di Adrian Newey. L’ingegnere inglese, che lavora a Milton Keynes dal 2006, ha rappresentato la scalata verso la vetta della Formula 1 per la scuderia anglo-austriaca. Lo stesso Newey, discutendo dei titoli vinti con la squadra fondata dal compianto Dietrich Mateschitz, ha ricordato come nel 2010 la monoposto fosse dominante come quella dell’ultima stagione ma al tempo stesso ha dovuto fare i conti con la scarsa affidabilità.

Fattore che ha permesso a Fernando Alonso, sempre costante in quella stagione che ne segnò l’esordio alla guida della Ferrari, di essere alle calcagna del duo Red Bull Mark Webber-Sebastian Vettel. Fino all’epilogo di Abu Dhabi, dolcissimo per la Red Bull e tristissimo per lo spagnolo e per il Cavallino, dove a fare festa fu proprio il team austriaco che vinse per la prima volta nella propria storia il campionato del mondo costruttori e piloti con Vettel.

“Il primo campionato Red Bull nel 2010, dopo essere arrivati vicini nel 2009, è stato buono – ha dichiarato Newey a The Race – Nel ’10 probabilmente avevamo un vantaggio prestazionale pari a quello di quest’anno, ma ci mancava l’affidabilità”.