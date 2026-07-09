Formula 1 | Pirelli completa i test a Silverstone con Mercedes e Williams

Pirelli ha completato due giornate di test sul circuito di Silverstone, focalizzate sullo sviluppo degli pneumatici da asciutto per la prossima stagione. Le sessioni di lavoro si sono svolte martedì 7 e mercoledì 8 luglio, vedendo impegnate in pista le monoposto di Mercedes e Williams. L’obiettivo principale di queste prove era definire in modo definitivo la struttura delle coperture che verranno utilizzate nel prossimo campionato, un passaggio fondamentale poiché il regolamento tecnico impone il congelamento delle specifiche costruttive entro la scadenza fissata per il 1° settembre. Durante la due giorni di prove sul tracciato britannico, le squadre hanno accumulato un elevato numero di chilometri, raccogliendo dati utili per i tecnici incaricati di deliberare il prodotto finale.

La prima giornata di attività, martedì 7 luglio, ha visto scendere in pista George Russell per la Mercedes e Carlos Sainz per la Williams. Il programma di lavoro stabilito dai tecnici della Pirelli è stato suddiviso in due fasi distinte tra la mattina e il pomeriggio. Nelle prime ore della giornata i piloti si sono dedicati ai cosiddetti screening run, ovvero brevi uscite finalizzate a una prima valutazione comparativa tra diverse opzioni di struttura. Nel pomeriggio, invece, l’attenzione si è spostata sui long run, simulazioni sulla lunga distanza necessarie per verificare il comportamento delle soluzioni più promettenti in condizioni di carico prolungato e con quantitativi di carburante variabili. Le sessioni si sono svolte in condizioni climatiche calde, con la temperatura dell’aria che ha raggiunto una massima di 31 °C e l’asfalto che ha toccato i 46 °C, offrendo un terreno di prova severo per le coperture.

Dal punto di vista dei riscontri numerici e cronometrici, George Russell ha portato a termine un programma intenso, completando un totale di 113 giri del tracciato di Silverstone, equivalenti a 665 chilometri percorsi. Il pilota della Mercedes ha fatto registrare il suo miglior tempo sul giro in 1:30.695. Sull’altro fronte, Carlos Sainz ha percorso 61 tornate per un totale di 359 chilometri, fermando il cronometro sul tempo di 1:33.576. Il programma della Williams ha subito però un’interruzione anticipata rispetto ai piani originari a causa di un problema tecnico riscontrato sulla monoposto, che ha impedito al pilota spagnolo di completare la sequenza di long run prevista per la seconda parte del pomeriggio.

Pirelli, il programma di mercoledì: ecco Kimi Antonelli

Mercoledì 8 luglio la seconda giornata di test ha visto l’avvicendamento dei piloti all’interno dei due team coinvolti, con Kimi Antonelli alla guida della Mercedes e Alex Albon al volante della Williams. Il volume complessivo di lavoro espresso in pista è aumentato, raggiungendo un totale di 1.171 chilometri percorsi dalle due vetture nell’arco della giornata. Anche le temperature ambientali hanno subìto un lieve incremento rispetto al martedì, con il termometro che ha registrato una massima di 34 °C per quanto riguarda l’aria, mentre l’asfalto ha raggiunto un picco di 49 °C sotto il sole, accentuando ulteriormente lo stress termico sugli pneumatici in fase di sviluppo.

Kimi Antonelli, attuale leader della classifica del campionato del mondo, ha preso in consegna la vettura lasciata da Russell per proseguire il lavoro mirato alla definizione della struttura delle gomme. Il pilota italiano ha replicato la metodologia della giornata precedente, eseguendo una serie di screening run durante la sessione mattutina per isolare i profili costruttivi più efficienti. Successivamente, nel corso del pomeriggio, Antonelli si è concentrato su run prolungati per analizzare il degrado termico e la costanza delle prestazioni delle coperture selezionate. Al termine della giornata, il bilancio per il pilota della Mercedes è stato di 102 giri completati, pari a 600 chilometri totali, con un miglior riscontro cronometrico personale fissato in 1:31.511.

Il lavoro nel box della Williams è ripreso regolarmente con Alex Albon, dopo la risoluzione dei problemi meccanici che avevano limitato i giri di Sainz il giorno precedente. A differenza del programma focalizzato sulla struttura eseguito dai piloti Mercedes, Albon si è concentrato sulla valutazione di specifiche mescole, nello specifico le varianti C1 e C2, che rappresentano le opzioni più dure della gamma Pirelli. Nella mattinata il pilota della Williams ha effettuato diverse performance run, incentrate sulla ricerca della prestazione pura sul giro singolo per comprendere la finestra di utilizzo degli pneumatici. Il pomeriggio è stato poi dedicato alle lunghe distanze, effettuando long run per verificare la resistenza all’usura dei due composti. Albon ha totalizzato 97 giri, coprendo una distanza di 571 chilometri e siglando il proprio miglior tempo in 1:31.747.

I dati raccolti a Silverstone verranno ora analizzati nei laboratori per definire le specifiche definitive prima del vincolo regolamentare di settembre. Il percorso di sviluppo in pista riprenderà dopo il Gran Premio d’Ungheria. La prossima sessione di test ufficiali è programmata sul circuito dell’Hungaroring nelle giornate di martedì 28 e mercoledì 29 luglio. In quella occasione, i tecnici della Pirelli lavoreranno in collaborazione con tre diversi team, che metteranno a disposizione le proprie monoposto e i propri piloti: Audi, Alpine e Aston Martin.