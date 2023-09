Formula 1 | Ferrari e Norris in lotta per il podio a Suzuka [VIDEO]

Formula 1 GP Giappone Ferrar Norris – Carlos Sainz, Charles Leclerc e Lando Norris in piena lotta per il podio a Suzuka, parola di Davide Valsecchi. Intervenuto a Paddock Live, il talent di Sky ha analizzato i dati emersi nelle prime due ore di lavoro sul tracciato giapponese, precisando come i tre piloti in questione siano riusciti a svettare nel confronto di tutti i colleghi, ad eccezion fatta per Max Verstappen, aspetto che quasi certamente li porterà a battagliare per il podio nella gara che andrà in scena domenica mattina ora italiana.

L’equilibrio, proprio in tal senso, verrà decretato dal degrado gomme – aspetto ad oggi a favore della McLaren – e dalla griglia di partenza che verrà decretata con la sessione di qualifica. Leclerc, ricordiamo, ha chiuso le libere di quest’oggi davanti proprio a Norris (3°) e Sainz (4°), tutti racchiusi in pochi millesimi. Appuntamento alle 4.30 di questa notte per la terza e ultima sessione di libere a Suzuka, utile a squadre e piloti per preparare le qualifiche che andranno in scena sempre domani alle 8.00.





