F1 | Sprint Race Interlagos, le parole dei protagonisti

Si conclude con una doppietta McLaren la Sprint Race di Interlagos. La scuderia di Woking, dopo aver firmato ieri l’uno-due in qualifica, si è ripetuta questa pomeriggio ottenendo la massima posta in palio nella mini gara. Lì in testa ci sono stati solamente due sorpassi, ma decisivi. Ad aprire le danze è stato Max Verstappen, con l’olandese che ha avuto la meglio sul ferrarista Charles Leclerc nel corso del 18° giro ottenendo il podio.

Il secondo, sempre importante nell’economia iridata, lo scambio di posizioni tra Oscar Piastri e Lando Norris con l’inglese che ha guadagnato qualche punto riducendo così a 45 i punti di ritardo da Verstappen.

L’olandese della Red Bull è intanto finito sotto la lente dei commissari per non aver rispetto il delta time nella fase finale della Virtual Safety Car, causata dal ritiro occorso alla Haas di Nico Hulkenberg. Una situazione notata dal collegio degli steward che dovrà pronunciarsi sull’azione del campione del mondo in carica.

Di seguito le dichiarazioni dei primi tre classificati.

LANDO NORRIS (1°)

“Abbiamo lavorato molto bene come team, devo ringraziare Oscar. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, è il risultato che volevamo. Oscar meritava la vittoria, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ringrazio lui e il team, avevamo un grande passo e guardo con ottimismo alle qualifiche e alla gara. Se avevo il passo per superare con merito Piastri? È dura, c’è stato un effetto fisamornica: io lo riprendevo ma poi mi allontanavo. Sicuramente l’aria sporca mi è costata parecchio tempo. Mi sentivo più veloce, però in quel momento non potevo superare. Comunque mi sentivo bene, eravamo i più veloci, però in Sprint come questa è difficile capire quando spingere al massimo ma abbiamo eseguito tutto bene”

OSCAR PIASTRI (2°)

“Buona giornata per il team, abbiamo ottenuto tanti punti e credo che abbiamo un grande potenziale per la gara di domani: sono contento. Per la gara di domani sono ottimista, il passo è stato buono però anche la Ferrari è andata molto bene in partenza e poi Max è risultato molto veloce alla fine. Vediamo, abbiamo alcune cose che dobbiamo cercare di migliorare per la qualifica e per la gara di domani però sicuramente è una situazione promettente per noi”.

MAX VERSTAPPEN (3°)

“Gara complicata, ma il passo è stato buono. Siamo riusciti a stare dietro rimanendo in zona DRS, siamo soddisfatti di questo. Abbiamo impiegato troppo tempo per superare Charles, ma quando sono tutti nel treno DRS è difficile attaccare e ho dovuto attendere qualche errore per sfruttarlo a mio vantaggio. Gara promettente, è andata bene: questo è il mio passo gara. Domani potrebbe anche piovere e ci sono tante incognite. Sul giro secco (qualifiche di questa sera) non mi aspetto di essere veloce, però spero di riuscire a limitare i danni e chiaramente abbiamo anche 5 posizioni di penalità (sostituzione motore)”.