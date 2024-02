F1 | Soddisfazione Ferrari per il comportamento della SF-24

Soddisfazione in casa Ferrari per quanto visto nei test in Bahrain. Nel corso della settimana, il focus è stato sulla comprensione della SF-24, la quale è chiamata a far dimenticare i disastri della vettura dello scorso anno. Rispetto a 12 mesi fa, piloti e team sembrano molto contenti del lavoro svolto, e finalmente si ha tra le mani una monoposto sulla quale si può lavorare con molta più tranquillità e con ampi margini di sviluppo. La Red Bull sembra essere ancora lontana, mentre gli avversari diretti, McLaren e Mercedes su tutte, hanno avuto forse qualche grattacapo in più del previsto, e la sensazione è che la Rossa sia al momento seconda forza a una settimana dall’inizio del mondiale.

Ferrari, l’obiettivo era quello di avere una monoposto sincera

Completiamo questi test soddisfatti del lavoro fatto – ammette Frederic Vasseur, team principal della Ferrari – sia in termini di chilometraggio percorso, e alla conseguente mole di dati raccolti, che dal punto di vista della soddisfazione di Leclerc e Sainz. Sono stati tre giorni produttivi e privi di intoppi, che è ciò che prima di tutto si desidera da test, specie quando è l’unico prima del via della stagione. Il nostro primo proposito era ottenere una SF-24 sincera nei comportamenti, poco sensibile al variare delle condizioni esterne e che risultasse facile da guidare. Ascoltando i commenti di Charles e Carlos e guardando alla loro costanza di prestazione nei long run sembra che siamo riusciti a centrare questo obiettivo”.

Vasseur: “Punto di partenza importante”

“E’ un punto di partenza molto importante, perché permette al pilota di imparare rapidamente le caratteristiche della monoposto e quindi di sfruttarne al meglio il potenziale. Ovviamente questo è solo un test e per vedere i reali valori in campo non resta che darci appuntamento fra una settimana esatta, con prime qualifiche della stagione. Mi sento però di dire che, guardando esclusivamente a noi stessi, siamo partiti col piede giusto. Mi aspetto che i vari top team saranno molto vicini fra loro e non vedo l’ora di verificare il valore del nostro pacchetto in rapporto agli avversari”.