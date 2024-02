F1 | Ferrari-Hamilton, Berger: “Lauda avrebbe fatto di tutto per impedirlo”

Il futuro passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari, con il sette volte campione del mondo che approderà alla corte del Cavallino dal 2025 dove prenderà il posto di Carlos Sainz, ha rappresentato uno tsunami mediatico che ha monopolizzato la scena nelle ultime settimane.

Discutendo del “colpo del secolo”, per quel che concerne il mercato della Formula 1, Gerhard Berger ha ammesso che se fosse stato ancora in vita Niki Lauda avrebbe “combattuto” per evitare l’addio dell’inglese dalla squadra della Stella.

Ricordiamo che fu proprio il compianto austriaco, presidente non esecutivo della Mercedes, a convincere Hamilton a passare in quel di Brackley nel 2013. Una svolta per la carriera di Lewis che con il team tedesco cha conquistato sei dei suoi sette titoli in carriera.

“Avrebbe fatto di tutto per assicurarsi che Lewis Hamilton non andasse alla Ferrari – ha detto Berger ad Auto Bild – Ciò lo avrebbe spaventato e avrebbe potuto impedirlo”.