F1 | Sinner “debutta” in Formula 1

Sui campi da tennis è un fuoriclasse e dal prossimo anno, lo vedremo nel paddock della Formula 1, in qualità di “Friend of F1”. Yannik Sinner, 10 volte vincitore del titolo ATP Tour (tra cui una corona Masters 1000 al Canadian Open di quest’anno oltre ad aver contribuito a riportare la vittoria italiana nella Coppa Davis dopo 47 anni) è uno dei talenti più cristallini del tennis e ha una passione: le quattro ruote. Proprio per questo motivo, essendo “Friend of F1”, il 22enne altoatesino sarà presente in alcuni Gran Premi, dove sosterrà la F1 nella promozione di questo sport attraverso il coinvolgimento dei fans. Negli ultimi anni, sia la Formula 1 che il tennis hanno attirato un pubblico più giovane e diversificato, e il sostegno di Sinner alla F1 incoraggerà un crossover più stretto tra gli appassionati di questi sport.

Dichiarazioni Yannik Sinner, “Friend of F1”

“Essendo italiano, la F1 è nel mio sangue, quindi non potrei essere più entusiasta di lavorare non solo con il miglior marchio negli sport motoristici, ma con la migliore piattaforma sportiva del mondo. Sono onorato di avere questa opportunità e sono davvero entusiasta di essere un amico della F1. Amo le auto, gli sport motoristici e il brivido di correre e competere. Uno dei motivi principali per cui amo la F1, che si tratti di guardare, andare in kart con i miei amici o correre al simulatore, è perché sento che ci sono molte sinergie tra il tennis e le corse. Sento che in entrambi gli sport è tutta una questione di 1% e sono i piccoli dettagli che fanno un’enorme differenza. Trovo molto interessante il modo in cui i team possono migliorare la vettura e il modo in cui i piloti massimizzano le loro prestazioni e le loro abilità per battere i loro rivali di pochi millesimi di secondo. È affascinante il modo in cui competono e si esibiscono sotto la pressione più estrema ai massimi livelli settimana dopo settimana. Voglio aiutare a mostrare le cose incredibili che lo sport delle corse ha da offrire e la Formula 1 è il partner perfetto per farlo”

Dichiarazioni Stefano Domenicali su Yannik Sinner

“Jannik è uno dei giovani atleti più talentuosi ed entusiasmanti al mondo in questo momento, quindi sono lieto che diventerà un amico della F1. Mentre continuiamo a crescere e a coinvolgere fan nuovi e diversi, è fondamentale continuare a lavorare con persone al di fuori del nostro sport per attirare nuovo pubblico. Questa entusiasmante opportunità ci permetterà di riunire i mondi della F1 e del tennis”