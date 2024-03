Formula 1 | Libere Jeddah, Haas ancora a caccia del miglior bilanciamento

Formula 1 Haas GP Arabia Saudita – Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen ancora a caccia del miglior bilanciamento dopo le prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. I due portacolori della Haas, rispetto a quanto emerso in Bahrain, non sono riusciti a trovare fin da subito un buon feeling con la vettura, aspetto che li ha portati a lavorare in modo approfondito sul set-up sia alla mattina che al pomeriggio. La speranza, proprio in tal senso, è quella di aver trovato il bandolo della matassa in vista delle qualifiche in programma questa sera alle 19.00.

Hulkenberg e le valutazioni sulle libere in Arabia Saudita

“È molto diverso rispetto al Bahrain. E’ un circuito che offre sensazioni e percezioni diverse. In termini di guida è andato tutto bene ed è qualcosa di positivo. L’auto non è eccezionale e c’è un buon margine di miglioramento, specialmente sul giro secco, aspetto che ci può fare avvicinare al gruppo di metà classifica. Ci sono tante piccole cose che possono fare la differenza. Oggi abbiamo vissuto il normale processo di apprendimento del primo giorno. Impariamo cose e speriamo di poterle mettere tutte insieme in vista della giornata di domani. Al momento è una situazione più sfidante rispetto a sette giorni fa, ma i margini sono stretti e abbiamo delle carte da giocarci”.

Magnussen a caccia della Q3 a Jeddah

“Penso che abbiamo avuto una giornata decente – niente di spettacolare in termini di velocità – ma ancora una volta la macchina sembra andare bene sulle lunghe distanze, più che con il serbatoio scarico. Dobbiamo aumentare un po’ il ritmo lì, quindi speriamo di poterlo fare. Il gruppo è molto serrato e quindi, anche due decimi, ti permettono di avvicinarti alla top 10. Penso che potremmo avvicinarci alla Q3 con un migliore equilibrio della vettura”.