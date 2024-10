F1 | GP Stati Uniti 2024: Live Sprint [TEMPI E FOTO]

F1 GP Stati Uniti – Tutto pronto ad Austin per la partenza del prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 19° prova del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo la pole position ottenuta nella Sprint di ieri sera, Max Verstappen avrà la possibilità di scattare davanti a tutti, mentre al suo fianco si posizionerà un ottimo George Russell, bravo a massimizzare le performance di una Mercedes a tratti troppo nervosa con le ultime novità tecniche in vettura. Terzo Charles Leclerc, pronto a giocarsi delle chance importanti grazie a una SF-24 forte e decisa sul passo gara. Appuntamento alle 20.00 per lo start della gara breve al Circuit of the Americas.

Diretta Sprint GP Stati Uniti dalle ore 20.00