F1 | Ferrari, Leclerc: “Singapore potrebbe essere un’altra pista dove possiamo andare forte”

Quella vissuta ieri è stata una domenica speciale per la Ferrari e per Charles Leclerc. La Rossa e il proprio alfiere hanno infatti scritto una pagina importante della propria storia, andando a vincere dinanzi al pubblico amico di Monza dopo cinque anni. Una prestazione incredibile, quella mostrata dal monegasco, che ha supportato alla perfezione la strategia ad un’unica sosta della squadra mostrando un ritmo eccellente nel secondo e decisivo stint di gara.

Discutendo della vittoria, che mancava dallo scorso maggio dove proprio Leclerc era salito sul gradino più alto del podio nella gara di casa di Montecarlo, il monegasco ha ammesso in tutta onestà che un’altra chance dove trionfare potrebbe esserci a Singapore. Lo scorso anno, sulla pista cittadina di Marina Bay, la Ferrari ottenne il gradino più alto del podio con Carlos Sainz: successo che fu l’unico del 2023 non firmato Red Bull.

“Prima di questa gara non mi vedevo vincente da nessun’altra parte – ha dichiarato Leclerc, discutendo con la stampa a Monza – Forse Singapore. Singapore potrebbe essere una pista dove possiamo andare forte. Sulle altre piste, sento ancora che siamo un passo indietro rispetto a McLaren e Red Bull. Ma oggi (ieri, ndr) abbiamo visto che possiamo essere decisamente alla pari con McLaren se facciamo tutto alla perfezione”.

Leclerc poi, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Penso che l’aggiornamento ci abbia aiutato in qualche modo ad avere lo stesso ritmo dei nostri avversari. Tuttavia, per le altre piste, non so se sarà sufficiente a colmare completamente il divario specialmente se consideriamo il divario che abbiamo visto nelle gare precedenti. Dobbiamo aspettare e vedere, ma abbiamo fatto qualche passo avanti. Penso che abbiamo bisogno di farne altri”.