F1 | Sainz senior: “Sono orgoglioso di Carlos, alla firma con la Ferrari abbiamo festeggiato”

L’ultimo mercato piloti ha portato una novità importante nella carriera di Carlos Sainz. Lo spagnolo infatti dopo due ottime stagioni disputate con la McLaren, dove ha conquistato in entrambi i casi il sesto nel Mondiale piloti impreziosito dai podi ottenuto nel 2019 a Interlagos e a Monza lo scorso settembre, ha deciso di accettare la corte della Ferrari con la quale ha sottoscritto un contratto biennale.

Parlando del figlio, Carlos Sainz senior ha esternato tutta la sua gioia per quanto fatto vedere finora in Formula Uno, mostrando quel talento e quelle prestazioni che lo hanno allontanato dall’etichetta di “figlio di papà” che in questi casi accompagna diversi sportivi.

“Parliamo al telefono tutti i giorni. È orgoglioso di me quanto io della sua carriera – ha dichiarato Carlos Sainz senior, intervistato da La Gazzetta dello Sport – Ora è a un punto in cui l’attenzione del pubblico sta cominciando a spostarsi un po’. Non è più il figlio del campione del mondo di rally, ma io sono il padre del pilota della Ferrari”.

Sainz poi ha svelato un retroscena: “Quando ha firmato il contratto abbiamo fatto una festa. Non succede molto spesso nella carriera di un pilota e lui era al settimo cielo. Ora vedo solamente quanto sia motivato”.

Parlando poi della convivenza tra il figlio e Leclerc ha aggiunto: “Carlos e Charles sono stati eccezionali tra i giovani talenti. Sono entrambi molto veloci, ma il successo è anche una questione di intelligenza. Tuttavia entrambi sono anche abbastanza intelligenti da poter far avanzare la Ferrari solamente insieme. Penso che possano lavorare molto bene insieme”.