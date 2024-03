F1 | Sainz porta la Ferrari sul podio nel GP del Bahrain

La Ferrari ha ottenuto con Carlos Sainz il podio nella gara di Sakhir che ha segnato l’esordio della nuova stagione. Lo spagnolo, che ha iniziato il suo ultimo campionato con la tuta del Cavallino in attesa di cedere il sedile della sua vettura a Lewis Hamilton a partire dal 2025, è stato protagonista di una solida prestazione che lo ha portato a concludere il Gran Premio del Bahrain al terzo posto alle spalle del duo Red Bull Verstappen-Perez.

Un sabato dai due volti in casa di Maranello dove alla felicità per la Top 3 di Sainz fanno da contraltare le problematiche che hanno funestato la corsa di Charles Leclerc, con il monegasco costretto ad accontentarsi della quarta posizione a causa di una problematica legata all’impianto frenante fino dalla prima parte di gara.

“Oggi è andata bene, anche se la partenza non è stata ideale – ha dichiarato Sainz al termine del GP – Da quel momento in poi ho gestito le gomme, riuscendo a imporre il mio passo e a superare tre macchine per arrivare sul podio. Alla fine siamo riusciti a tenere il passo della Red Bull (di Perez, ndr) ed è stato piacevolmente sorprendente. Non è ancora abbastanza rispetto a quanto vorremmo, ma rispetto al 2023 è un buon inizio”.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “La nostra strategia prevedeva la partenza con le morbide e poi una doppia sosta con le dure, perché con queste ultime andando meglio in quanto abbiamo meno degrado e una volta che la porti in temperatura puoi spingere tanto”.

Sul prossimo appuntamento in programma tra una settimana in Arabia Saudita: “Se la pista di Jeddah è più favorevole alle caratteristiche della nuova vettura? Ogni circuito con queste macchine sarà sempre una sorpresa, mi aspetto che McLaren e Red Bull siano molto competitive su circuiti dove ci sono curve veloci. Però anche noi siamo migliorati, speriamo di poter essere competitivi anche lì”.