F1 | Aston Martin, Fallows: “Newey rappresenta una grande risorsa per qualsiasi squadra”

Quale sarà il futuro di Adrian Newey? Al momento sembrano esserci placati i rumors sull’ingegnere più vincente della storia della Formula 1 che nei prossimi mesi lascerà definitivamente la Red Bull per accasarsi altrove. Sulla futura destinazione del “Genio” si è discusso tanto, soprattutto in ottica Ferrari, ma al momento le possibilità di un suo approdo a Maranello sembrano essersi ridotte sensibilmente.

Tra le opzioni maggiormente caldeggiate nelle ultime settimane pare esserci Aston Martin, con la scuderia di Lawrence Stroll che pare voglia fare ponti d’oro per convincere lo stesso Newey a sposare il progetto della squadra di Silverstone. Proprio l’Aston Martin ha portato avanti un restyling tecnico che ha visto gli ingaggi di Bob Bell, Andy Cowell e ultimo quello dell’ex direttore tecnico Ferrari Enrico Cardile. E chissà che proprio Newey possa rappresentare la classica ciliegina sulla torta in questa campagna di reclutamento varata da Aston Martin.

Discutendo della possibilità di un eventuale arrivo di Newey a Silverstone, Dan Fallows ha sottolineato come una risorsa tecnica del genere gioverebbe chiaramente a qualsiasi team. Fallows ha lavorato per tanti anni in sinergia con Newey in Red Bull e può darsi che i due siano destinati a ricongiungersi proprio in Aston Martin.

“Ho lavorato con Adrian per molto tempo – ha dichiarato Fallows in una recente chiacchierata con i media – È una grande risorsa per qualsiasi team. Chissà dove finirà”.