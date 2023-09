F1 | Russell mette in guardia la Mercedes: Ferrari e McLaren in forma a Suzuka

L’impressione avuta in questa prima giornata di prove libere in Giappone è che la Mercedes sia leggermente più attardata rispetto a Ferrari e McLaren. Non consideriamo ovviamente la Red Bull, la quale pare sia tornata ai livelli più abituali in un 2023 dominato in lungo e in largo, con l’unica pecca di Singapore. George Russell ha chiuso la seconda sessione a Suzuka con il quinto posto, staccato di sei decimi dal Max Verstappen, leader del venerdì nipponico. Il britannico confida nel modo di lavorare della Mercedes, la quale tende a migliorare notevolmente nel corso del weekend.

“E’ stato un venerdì un po’ strano per noi – ha ammesso Russell. La pista sembrava avere poca aderenza, in particolare nella prima sessione, quindi la macchina scivolava parecchio. Questo non ti dà certamente una grande sensazione come pilota, specialmente quando devi affrontare tante curve ad alta velocità. La gara sarà interessante, poiché il degrado sembra molto elevato. La Red Bull sembra essere tornata ai suoi ritmi, oggi sono stati velocissimi, mentre per quanto riguarda noi, siamo forse mezzo passo indietro rispetto a Ferrari e a Norris. C’è del lavoro da fare per colmare questo divario, solitamente riusciamo a migliorare nelle prestazioni, quindi possiamo essere ottimisti per domani”.