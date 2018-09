F1 | Rosberg: “Hamilton all’apice della sua carriera”

L’ex pilota, campione del mondo 2016 e ora commentatore per Sky Sports, ha lodato l’impresa del suo acerrimo rivale, ammettendo che ora l’inglese è all’apice della sua carriera.

La Ferrari sembrava la favorita per questo weekend, vista la velocità mostrata nelle ultime gare. Tuttavia, Lewis Hamilton ha mischiato le carte in tavola a suo favore, conquistando la vittoria.

“Una guida epica da parte di Lewis -ha commentato Nico Rosberg– questo è il motivo per il quale è considerato come il migliore di tutti i tempi. L’ha dimostrato ancora oggi, con una macchina inferiore. Ha azzeccato la partenza, ha preso Sebastian facendogli commettere un errore e poi ha raggiunto Kimi. Meglio di così non poteva fare. Sta guidando in modo fenomenale e di sicuro è all’apice della sua carriera”.