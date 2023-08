F1 | Ricciardo, lavoro dietro le quinte durante la pausa estiva

Daniel Ricciardo sfrutterà la pausa estiva per continuare a lavorare in vista della ripresa prevista a fine agosto con l’appuntamento olandese di Zandvoort. L’australiano, ritornato come pilota ufficiale nel Circus prendendo il posto di Nyck de Vries in AlphaTauri, si proietta alle prossime settimane stilando un programma di esercizi che gli permetterà di tornare a pieno regime dal punto di vista fisico.

L’ex pilota di Red Bull e McLaren è stato protagonista di due buone prestazioni nei weekend dell’Hungaroring e di Spa, dove non ha per niente sfigurato nel confronto con il compagno di squadra Yuki Tsunoda.

“Molti ora non vedono l’ora di godersi una meritata vacanza, ma la situazione è leggermente diversa per me poiché la pausa è una buona occasione per continuare a lavorare dietro le quinte – ha dichiarato Ricciardo, intervistato dalla stampa al termine della gara di Spa – Dopo qualche giorno di pausa, passerò del tempo in palestra e sfrutterò le mie giornate di allenamento, per poter migliorare ulteriormente la mia forma fisica in gara”.