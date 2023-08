F1 | Alpine, nessuna fretta per l’annuncio del nuovo team principal

Per l’Alpine l’appuntamento di Spa ha riservato degli annunci importanti per quel che riguarda la struttura manageriale della squadra. Sono stati infatti ufficializzati gli addii del team principal Otmar Szafnauer e del direttore sportivo Alan Permane, senza dimenticare il passaggio dell’ex Pat Fry in Williams. Lavori in corso dunque in casa Alpine, con il timone del team di Enston preso da Bruno Famin che ha sottolineato come si faranno le giuste valutazioni prima di prendere una decisione definitiva sui profili da ingaggiare.

“Non c’è una tempistica, perché penso che dobbiamo valutare davvero qual è la situazione – ha commentato Famin, discutendo con i media a Spa – Non aspetteremo le valutazioni complete per muoverci, perché dobbiamo migliorare di gara in gara, passo dopo passo. Quello che vorrei introdurre è il miglioramento costante nella squadra”.

Famin ha poi aggiunto: “Per quanto riguarda la funzione di team principal, per il momento lo farò, ci penserò e deciderò. Ma non c’è fretta, ce la possiamo fare”.