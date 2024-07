F1 | McLaren, Brown si aspetta una lotta a quattro squadre nel 2025

F1 McLaren Brown – L’equilibrio che sta emergendo quest’anno potrebbe riservare a stampa e appassionati una stagione 2025 da spettacolo assoluto. In un’intervista concessa alla stampa d’oltremanica, Zak Brown ha ribadito gli equilibri “labili” di questo campionato, evidenziando come un singolo aggiornamento può decretare un’incremento di prestazione non indifferente nel confronto con i rivali.

Qualcosa da non sottovalutare, soprattutto in prospettiva futura, che apre ad una clamorosa sfida a quattro nel 2025, annata che fungerà da tramite alla rivoluzione tecnica e aerodinamica prevista per il 2026. Ad oggi, ricordiamo, Red Bull e McLaren possono contare su un pacchetto completo e in grado di giocarsela in ogni tracciato, ma Mercedes e Ferrari stanno lavorando duramente per proporsi nel più breve tempo possibile allo stesso livello dei rivali.

Brown e l’attesa sfida a quattro nel 2025

“Penso che la prossima annata potrebbe essere epica con quattro squadre in piena lotta per il campionato. Sarebbe ingenuo escludere qualcuno già oggi, anche perchè quest’anno abbiamo visto come le cose possono cambiare velocemente. Tutti hanno una tecnologia simile e quindi non c’è alcun motivo di escludere qualcuno dalla sfida per il vertice. Anche le altre squadre possono crescere come abbiamo fatto noi tra l’altro scorso e questo”.