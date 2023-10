F1 | Ricciardo carico per il ritorno in vettura ad Austin dopo l’infortunio alla mano

F1 GP Stati Uniti AlphaTauri – Dopo una pausa di diverse settimana, provocata dall’infortunio alla mano rimediato a Zandvoort, Daniel Ricciardo è pronto a tornare sulla AT03 per il prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. L’australiano, tramite il sito ufficiale della scuderia faentina, ha promosso le proprie condizioni fisiche, precisando come il lungo di periodo di pausa sia servito non solo per ristabilirsi dal punto di vista fisico, ma anche per preparasi al meglio ad un rush finale di stagione estremamente importante per la compagine italiana. A caccia di riscatto invece Yuki Tsunoda, fuori dalla zona punti nelle ultime prove di campionato disputate a Suzuka e Losail.

“È bello tornare!”, ha affermato l’australiano. “La mia mano sta molto meglio e il lavoro al simulatore è stato un buon modo per valutarne i miglioramenti. Ho provato la settimana prima del Qatar, ma sentivo che non era ancora al massimo del suo potenziale, così ho trascorso il resto della settimana nel Regno Unito a lavorare di più al simulatore, fino ad arrivare a sentirmi pronto a partire. In generale la mia forma fisica è buona, perché ho continuato ad allenarmi il più possibile, anche se ovviamente per un po’ non ho potuto fare molto con la mano o il braccio sinistro”.

“È stato certamente frustrante restare a guardare le ultime gare, soprattutto perché ero arrivato a un punto in cui ero pronto a ripartire e gareggiare. Ho partecipato a due eventi e mi sono dovuto fermare di nuovo, ma per fortuna il tempo lontano dalle gare è passato piuttosto velocemente”, ha proseguito. “La monoposto attuale è un po’ cambiata dall’ultima volta che l’ho guidata, ma la simulazione è stata utile per avere un’idea delle modifiche e degli aggiornamenti apportati. Ne ho sentito un po’ l’effetto, ma è una di quelle cose che solo una volta in pista sentirò pienamente. Ero a Singapore quando l’hanno provata per la prima volta ed è stato interessante poter ascoltare feedback e commenti, per lo più positivi. Non vedo l’ora di provare in prima persona.

“Per quanto riguarda questo fine settimana, la pista di Austin mi è sempre piaciuta. È molto particolare e le sue ondulazioni e asperità la rendono una pista molto fisica, che ti mette a dura prova, ma la cosa non mi dispiace. Adoro le sfide. Inoltre, ci sono delle curve abbastanza larghe e particolari che rendono il tracciato eccezionale”, ha concluso.

Qui invece le impressioni di Tsunoda: “Quello del Qatar per noi non è stato un gran weekend. Anche se non mi sono qualificato bene per la domenica, la Sprint è stata tutta un’altra storia, mentre nel Gran Premio non avevo il passo. Si è parlato molto del caldo e, dal mio punto di vista, questo ha reso le cose davvero complicate. Anche se fisicamente non ho trovato difficoltà a correre, faceva semplicemente troppo caldo, soprattutto quando si era in coda ad altre vetture. La Formula 1 è uno sport notoriamente duro, ma in Qatar è stato molto più difficile del solito. Le gare dell’imminente triple-header presentano tutte delle sfide interessanti e diverse tra loro. Sono felice di correre ogni weekend, ma sarà dura per tutto il team, soprattutto per i meccanici. Spero possano affrontare queste trasferte tranquilli e senza problemi”.

“Ad Austin sono andato a punti in un paio di occasioni ed è stato anche piacevole visitare la città”, ha continuato. “Il circuito è interessante; la prima parte somiglia un po’ a Suzuka, con quelle chicane veloci molto divertenti da affrontare, con tanti cambi di direzione. Soprattutto, la prima curva, in salite e con il punto di corda cieco, è davvero unica nel suo genere. Il nostro team ha ottenuto buoni risultati negli ultimi anni, quindi non vedo l’ora che arrivi il weekend, ma è difficile prevedere se e quanto faremo bene questa volta. C’è un lungo rettilineo e finora quest’anno abbiamo faticato un po’ in quelle situazioni. Cercheremo di recuperare il tempo nelle curve. Non credo che soffriremo come in Qatar, ma sarà comunque una sfida dura per noi”.

Infine: “Ci attende un altro weekend Sprint e sappiamo quanto sia importante affrontare delle sessioni pulite fin dalle prove libere del venerdì. A essere onesti, non sono mai riuscito a mettere tutto insieme nelle altre occasioni in cui abbiamo affrontato questo format, con le Sprint Shootout che si si sono rivelate caotiche. Speriamo di poter fare bene questa volta e, se la macchina si comporterà bene, cercheremo di massimizzare ogni opportunità. Sono ad Austin da lunedì, per smaltire il jet lag. È una città fantastica con tante attività da fare. E poi, sono un grande fan del cibo locale, soprattutto del brisket!”.