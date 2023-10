F1 | Ferrari, Sainz ha patito la mancata partecipazione al GP del Qatar

Parola d’ordine: riscatto. Carlos Sainz si è lasciato alle spalle la delusione del Qatar, dove nella gara domenicale di Losail non è neanche riuscito a prendere parte a causa di un problema al sistema di alimentazione della sua SF-23. Lo spagnolo, discutendo della botta patita nell’ultimo appuntamento, è ora focalizzato sulla corsa di Austin che si terrà in questo weekend. Un fine settimana dove la Ferrari dovrà cercare di recuperare punti sulla Mercedes e al tempo stesso tenere a bada la competitività della McLaren, ad oggi seconda forza in pista.

“Ho dovuto riprendere dalla botta del Qatar, dove non ho corso, soprattutto a livello mentale – ha dichiarato Sainz nella press conference di Austin – Sono pronto per focalizzarmi sull’appuntamento di Austin e tornare in pista. Ho pensato a quale risultato avrei potuto ottenere a Losail, ma poi ho pensato che non valesse la pena cedere alla frustrazione. Purtroppo è andata in quel modo”.

Sainz, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Questa pista mi piace tanto, onde evitare delle problematiche abbiamo dovuto sostituire alcune componenti, speriamo di non aver altri problemi cn il serbatoio. Dobbiamo cercare di tenerci alle spalle le due McLaren, sono molto competitive e sembrano le uniche che tengono il ritmo delle Red Bull”.