F1 | Ricciardo, allenamento al simulatore in attesa del ritorno in pista

Daniel Ricciardo si sta riprendo dall’infortunio al polso sinistro avvenuto nel weekend di Zandvoort disputato a fine agosto. Una frattura che lo ha costretto a saltare diversi appuntamenti, dopo essere tornato pilota titolare in Formula 1 prendendo il posto dell’olandese Nyck de Vries in AlphaTauri, sostituito da Liam Lawson.

L’australiano nei prossimi giorni farà un test importante al simulatore per capire il suo attuale stato fisico in vista del ritorno in pista. Molto probabilmente un avverrà in Qatar, dove il Circus correrà nel prossimo weekend, ma nelle successive gare che si svolgeranno sul territorio americano.

“Il recupero procede bene – ha dichiarato Ricciardo, intervistato dal quotidiano West Australian – La prossima settimana farò il mio primo test al simulatore che mi farà capire la mia reale condizione. Nelle prossime settimane voglio tornare in pista”.

Anche Horner intervistato da Sky Sports ha esternato il suo pensiero sul recupero di Ricciardo: “Rivederlo in Qatar? Più improbabile che probabile in questo momento. La ripresa procede bene, ma potrebbe essere meglio che si prepari nel migliore dei modi per la trasferta di Austin. So che punta al Qatar, la prossima settimana guiderà al simulatore e poi prenderemo una decisione”.