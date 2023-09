F1 | Red Bull, Horner: Norris grande talento, teniamo d’occhio anche altri piloti

Lando Norris continua a rimanere nei radar della Red Bull. Ancora una volta, dopo gli apprezzamenti delle scorse settimane, ne sono giunti di nuovi da parte di Chris Horner. Il team principal della scuderia di Milton Keynes ha infatti voluto rimarcare le qualità dell’attuale alfiere della McLaren ma al tempo stesso ha sottolineato come non sia l’unico grande talento presente in griglia che monitorano.

Norris, approfittando degli aggiornamenti montati sulla MCL60 nelle ultime gare, sta ottenendo ottimi risultati insieme al compagno di squadra Oscar Piastri che hanno portato la scuderia di Woking a mettere nel mirino l’Aston Martin per il quarto posto nel Mondiale costruttori: a sei gare dalla conclusione della stagione la differenza in classifica tra le due squadre è di 49 punti.

“Lando è un grande pilota. È un grande talento, una grande personalità e ovviamente è uno di quelli driver da tenere d’occhio – ha detto Horner, intervistato da Sky Sports – Ma ci sono anche molti piloti che tieni d’occhio. C’è una generazione di piloti che ha un enorme talento. Essere compagno di squadra di Verstappen non sarà mai facile e alcuni piloti potrebbero essere all’altezza di questa sfida, altri potrebbero non esserlo. Ma, ovviamente, oltre ai piloti che abbiamo in casa, teniamo d’occhio tutti il mercato”.

Horner, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Max ha raggiunto un tale livello che la sua fiducia, il suo impegno, il suo talento sono al massimo in questo momento ed è difficile immaginare che qualcuno lo batta a parità di messo. Ma c’è tanto talento là fuori, vogliamo schierare i due migliori piloti”.