F1 | Ricciardo a Zandvoort per migliorare il feeling con la AT03

F1 GP Olanda Scuderia AlphaTauri – Daniel Ricciardo a caccia di riscontri importanti nel prossimo Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, nuovo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Dopo l’ottimo approccio tenuto in Ungheria e in Belgio, nonostante i pochi test compiuti con la AT03, l’australiano è pronto a proseguire il proprio percorso di adattamento all’interno della scuderia faentina. L’obiettivo, ovviamente, sarà quello di garantirsi i primi punti stagionali e quindi di offrire alla squadra un contributo di spessore per quello che riguarda la battaglia nel mondiale Costruttori.

A caccia di risposte anche Yuki Tsunoda, fin qui autore di una stagione ricca di alti e bassi, soprattutto dalla primavera ad oggi. Una condizione non più accettabile, anche in vista delle discussioni che riguarderanno l’estensione del contratto in scadenza alla fine di questo campionato.

“Sono davvero entusiasta di correre a Zandvoort e di iniziare la seconda parte della stagione”, ha affermato l’australiano della Scuderia faentina. “Prima della pausa ho potuto disputare solo due gare, quindi – anche se mi sono goduto un po’ di tempo libero – ho trascorso la maggior parte delle ultime settimane ad allenarmi e migliorare la mia forma fisica, così da essere pronto ad attaccare in questa seconda parte di stagione. Sono felice di essere tornato e le due gare con il team sono state fantastiche. Ora sono affamatissimo e motivato, mi sento esattamente come volevo. Per questo non vedo l’ora di iniziare a Zandvoort, che è una pista velocissima e con un’atmosfera fantastica”.

Qui invece le impressioni del pilota giapponese: “Sono soddisfatto per come si è chiusa la prima parte della stagione in Belgio, perché era da molto tempo che non andavamo a punti. Questo mi ha permesso di andare in vacanza con uno stato d’animo positivo e porto con me questo slancio per dare il via a questa seconda parte di stagione, a partire da questo weekend. Sono andato sull’Isola di Tenerife per rilassarmi e poi ho trascorso sei giorni ad allenarmi in Austria, così da assicurarmi di essere nella migliore forma possibile per il resto della stagione. Ho diviso nettamente il mio tempo tra una vera e propria vacanza e l’allenamento, secondo me è molto meglio anziché cercare di combinare le due cose”.

“L’allenamento è andato bene, mi sento in forma, rilassato e pronto a ripartire”, ha proseguito. “Era importante poter avere qualche giorno di riposo completo dopo una prima metà dell’anno impegnativa, così da concentrarmi e allenarmi per qualche giorno, per un vero e proprio reset. Ho anche trascorso un po’ di tempo al simulatore, all’inizio della settimana, per prepararmi alle prossime due gare. Abbiamo già corso due volte a Zandvoort e l’anno scorso sono anche arrivato in Q3, ma non ho mai concluso la gara, quindi voglio rimediare questo weekend. Il circuito mi piace perché è tecnico e ha delle caratteristiche uniche, come le curve con forte banking e il mix di curve lente e veloci. Fisicamente è molto impegnativo. Non so come andremo”.

“Anche se a Spa è andata bene, molto è dipeso dalla natura specifica della pista e dal meteo, mentre a Zandvoort è molto diverso. È un circuito da carico medio-alto, ma speriamo di poter fare un’altra buona gara. Poiché la pista è molto stretta, il nostro obiettivo principale sarà quello di qualificarci bene, cosa che finora ci ha un po’ messo in difficoltà in questa stagione. Aspettiamo e vedremo come andrà”, ha concluso.