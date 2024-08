F1 | Red Bull, Verstappen: “Le ho provate tutte, ma non avevamo passo”

Max Verstappen ha dato tutto, con un ultimo ottimo giro condito da un grande settore centrale, ma la McLaren e Lando Norris si sono dimostrati superiori rispettando così il pronostico della vigilia. Ma nessun dramma da parte dell’olandese che domani, nella gara di Zandvoort, scatterà dalla prima fila accanto alla papaya numero 4.

Il campione del mondo, arrivato in Olanda leader della classifica iridata con 78 punti di vantaggio sull’alfiere di Woking, ha sottolineato l’importanza di partire davanti anche se non sarà semplice ottenere la quarta vittoria consecutiva sul tracciato di casa vedendo il distacco (tre decimi e mezzo) beccato sul giro secco da Norris.

“Oggi per tutte le manche di qualifiche non avevamo abbastanza passo, le ho provate tutte ma sono contento della prima fila – ha dichiarato Verstappen nel sabato di Zandvoort – Qui è molto complicato per via del vento, ci sono queste folate che arrivano e ad ogni giro ci sono sensazioni differenti e si fa fatica anche a prendere riferimenti. Ma sono contento del secondo posto, è un ottimo risultato”.

L’olandese, parlando delle difficoltà riscontrate, ha aggiunto: “Si, al momento non è la macchina più facile da guidare perché il resto del giro è stato piuttosto buono. Soltanto nelle curve 11-12 ho avuto difficoltà. Speriamo che domani la macchina vada bene in gara”.

Sulla possibilità di salire sul gradino più alto del podio: “Se potrò vincere? Sicuramente ci proveremo, ma quando sei tre decimi dietro in qualifica credo che dobbiamo essere anche realisti. Cercherò di fare una buona gara domani”.