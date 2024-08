F1 | GP Olanda: Verstappen ci prova, ma Norris detta legge nelle qualifiche di Zandvoort [RISULTATI]

F1 GP Olanda Qualifiche – A conferma di quanto emerso nelle prove libere di ieri pomeriggio, McLaren ha dettato legge nelle sessioni di qualifiche valide per il Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una Q3 mai messa in discussione dagli avversari, apparsi ben lontani sul ritmo, Lando Norris è riuscito a conquistare la quarta pole position della stagione, ovvero la quinta della carriera, lasciandosi alle spalle il campione del mondo in carica, nonché idolo locale, Max Verstappen. Una prestazione maiuscola che in circuito angusto come quello di Zandvoort garantirà alla pilota inglese un vantaggio strategico non indifferente. Domani, ricordiamo, la corsa dovrebbe svolgersi in condizioni d’asciutto e con basse probabilità di pioggia. Una situazione che sulla carta dovrebbe azzererà parecchie variabili in termini di strategie.

Qualifiche GP Olanda, i piazzati in top dieci

Il britannico ha staccato un crono di 1’09″673, circa tre decimi e mezzo più rapido di Verstappen, bravo ad ottimizzare il potenziale della RB20 nel tentativo decisivo della Q3. Una prova di forza che gli ha garantito il “sorpasso” su Oscar Piastri, comunque pronto a giocarsi delle chance importanti per domani, e George Russell. Quinto un buon Sergio Perez, nettamente più in confidenza con la monoposto rispetto alle libere, seguito da Charles Leclerc (costretto a girare nella Q3 con gomme usate), Fernando Alonso e Alexander Albon. Lance Stroll e Pierre Gasly, infine, hanno ottenuto gli ultimi piazzamenti all’interno della top dieci.

Sainz ed Hamilton fuori in Q2

Per quanto riguarda le zone centrali dello schieramento, va segnalata la clamorosa eliminazione di Carlos Sainz e Lewis Hamilton in Q2. Lo spagnolo ha pagato a caro prezzo la poca attività in pista, provocata dal problema al cambio accusato nelle libere 2 di ieri (anche stamattina – causa pioggia – l’iberico non è riuscito ad accumulare un chilometraggio sufficiente per apportare i giusti cambiamenti alla SF-24), mentre l’inglese è incappato in un errore nel tentativo decisivo che non gli ha garantito un ritmo sufficiente per il Q3. Una giornata negativa che quasi certamente complicherà e non poco la gara che scatterà domani. Appuntamento alle 15.00 su Sky Sport F1 HD e NowTV per la partenza di questo round mondiale sul tracciato di Zandvoort, in Olanda.