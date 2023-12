F1 | Red Bull, Verstappen individua il punto debole della RB19

Il 2023 ha rappresentato un anno magico per la Red Bull e per Max Verstappen. L’olandese infatti ha monopolizzato la scena del Circus, ottenendo la bellezza di 19 vittorie in 22 appuntamenti e lasciando solamente le briciole alla concorrenza. Nonostante la supremazia mostrata in pista, l’alfiere di Milton Keynes – da perfezionista qual è – non vuole lasciare nulla al caso e analizzando l’ultimo campionato ha discusso delle migliorie da apportare in vista del 2024.

Tra le quali figura la competitività sui tracciati a bassa velocità e non è un caso che l’unica vittoria non firmata Red Bull, conquistata dalla Ferrari di Carlos Sainz, sia arrivata a Singapore su un tracciato cittadino.

“È difficile dirlo ma, ovviamente, stiamo anche lavorando sulla nostra macchina per cercare di migliorarla – ha dichiarato Verstappen, citato da Formula1.com – Penso che conosciamo anche i nostri punti deboli in macchina ed è su questo che cercheremo di lavorare, oltre a migliorare ovviamente i nostri punti di forza”.

Verstappen ha poi detto: “Naturalmente ci sono punti deboli. Guardiamo al nostro weekend di gara a Singapore. In generale, sui circuiti cittadini, penso che facciamo un po’ più fatica come anche a Las Vegas”.

Il tre volte iridato concludendo ha aggiunto: “La bassa velocità non è il nostro punto di forza della vettura, percorrenza bump e cordoli, è sicuramente una grande area in cui possiamo migliorare”.