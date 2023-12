F1 | Red Bull, Perez discute del rapporto professionale con Verstappen

Non è stata una stagione semplice per Sergio Perez. Il messicano infatti è stato protagonista di un campionato molto altalenante dove ha fatto molto bene nelle prime gare, riuscendo tra l’altro a conquistare le sue uniche due vittorie al volante della RB19, salvo poi perdere contatto con il compagno di squadra Max Verstappen commettendo diversi errori.

Un Mondiale complicato per Checo che però non lo ha privato del secondo posto nella classifica generale, permettendo così alla Red Bull di ottenere la prima doppietta iridata piloti della propria storia.

Perez, discutendo del rapporto con Vestappen, ha ammesso in tutta onestà come la loro convivenza sia andata bene nonostante entrambi spingessero nelle rispettive direzioni per ottenere maggiori benefici di guida.

“Il nostro rapporto è davvero buono – ha dichiarato Perez, citato da RacingNews365 – L’intera progettazione, quando siamo presenti in tutti i briefing per così tante gare, penso che sia andata bene”.

Il messicano ha poi aggiunto: “A volte abbiamo spinto in direzioni diverse, ma allo stesso tempo abbiamo chiesto con forza le stesse cose. Quindi anche questo è stato positivo per la squadra. Questa è la nostra terza stagione insieme, è stata buona”.

L’alfiere della Red Bull ha poi anche discusso del modo in cui Verstappen sia riuscito a fare rendere splendidamente la RB19: “È stato davvero impressionante, ha fatto un lavoro straordinario ed è stato davvero ad un altro livello. È bello da vedere, anche se tutti vorremmo essere ovviamente al suo posto, ma il campione è uno solo”.